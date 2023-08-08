عمار أسعد يشارك فى معرض الكتاب بكتابه الجديد "هوس التريند"

يشارك الكاتب عمار أسعد للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد "هوس التريند"، وذلك خلال الدورة 55.

وأكد عمار أسعد أنه يستعرض فى كتابه الجديد "هوس التريند" عالم السوشيال ميديا وجنون الترند؛ فمع كل صباح تجد الشاب أو الفتاة يحتل منصات التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وانستجرام ووصولا حتى التيك توك، والهدف واحد وهو جمع أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات والكومنتات على السوشيال ميديا من أجل ركوب التريند والشهرة وجني المال في النهاية، حتى لو أصبح على حساب الجميع وهدم عادات وتقاليد المجتمع بل وحتى لو على حساب حياة الآخرين.

وأضاف أن منهم من يعرضون حياتهم للخطر من أجل نفحه من لايكات ومشاهدات، إلى أن أصبح المجتمع تحت سلطة هوس التريند، فتكثر الجرائم التي ترتكب بهذا الشكل، رغم رصد محاولات البعض اختلاق قصص وهمية وحكايات من وحي الخيال تشكل جريمة وهي بث شائعات والأكاذيب التي من شأنها تكدير الأمن العام، أو عرض صور خادشة للحياء.

وتابع عمار أسعد أنه يجب على النشئ استخدام الهاتف المحمول فى الأشياء المفيدة بعيدًا عن السوشيال ميديا حتي لا تفسد عقله وتجعله يلهث وراءها منذ الصغر.