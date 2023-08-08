نشرة أخبار التوك شو.. بسمة وهبة تستغيث بشيخ الأزهر وتامر أمين يهاجم محمد رمضان

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن رئيس أرمينيا أكد على أهمية التعاون مع مصر، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها لمواجهة تداعيات هذه الحرب خاصة فى مجال الطاقة والغذاء.

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أحمد المسلماني يكشف أهمية العلاقات بين مصر وأرمينيا (فيديو)



قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن البعض يعتقد بأن أوروبا جنة، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاٌق، معقبًا: "والله مصر هي اللي جنة وهناك ارتفاعًا في الأسعار بصورة كبيرة في فرنسا، حيث يباع كيلو الطماطم جملة بما يقارب 8 يورو أي ما يقرب من 240 جنيه.

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رئيس الجالية المصرية بفرنسا: مصر جنة واللحم فيها بسعر الطماطم في أوروبا (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى، على مهلة غرامة كهربا الجديدة، قائلا: "المفترض أن آخر مهلة كانت يوم الخميس الماضي.

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أحمد موسى عن مهلة كهربا الجديدة: "اللي يزعل يشرب من البحر" (فيديو)

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لسيدة مسلمة وهي تمنع حادث لحرق المصحف في السويد، حيث خطفته من يد المتطرف الذي كان يحاول حرقه، ولكن الشرطة أعادت المصحف، معلقة “ وأتمنى من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكل الكيانات الإسلامية بالتحرك”.

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بسمة وهبة تستغيث بشيخ الأزهر على الهواء.. أرجوك احمي الدين (فيديو)



هاجم الإعلامي تامر أمين، الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره في آخر حفلة غنائية خالعا ملابسه ، معقبا:" مش عارف إيه كيف القلع ده"

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تامر أمين يهاجم محمد رمضان بسبب خلع الملابس (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تنهال عليه العروض من الدوري السعودي، معقبا: «إغراءات كبيرة لنجمنا المصري للعب في الدوري السعودي".

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أحمد موسى يكشف موقف محمد صلاح من الإغراءات السعودية (فيديو)



قال المدرب المصري إبراهيم هلهول، إن من أسباب عدم سعي محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني إلى قيادة فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي هو أنه يريد تجنب تعليق شارة دعم المثلية الجنسية على ذراعه.

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جريمة عظمى تمنع محمد صلاح من شارة قيادة ليفربول.. فيديو



أبدت الفنانة إيمي طلعت زكريا ، استيائها من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت والدها الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

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ابنة طلعت زكريا تكشف عن تحرك جديد ضد مروجي شائعة قتل والدها (فيديو)



كشفت السيدة مها مراد، مصرية في كندا، تفاصيل افتتاحها أول عربية فول في كندا تحمل اسم "عروسة الميدان".

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افتتاح أول عربية فول في كندا وصاحبتها: الإقبال على وجبات الزيت الحار قياسي

