كبير الأثريين يكشف أهمية لقاء السيسي مع ملك طائفة البهرة (فيديو)

أشاد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملك طائفة البهرة، السلطان مفضل سيف الدين، موضحا أنه هام جدا لدور هذه الطائفة في ترميم مساجد آل البيت والتي تبلغ 5 مساجد، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس مع ملك الطائفة يجذبهم لزيارة مصر خاصة أنهم يبلغون من 200 إلى 300 مليون شخص.

وأكد كبير الأثريين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc أنه يحلم بتحقيق حلم المتخصصين بإنشاء أول متحف يخص الآثار الغارقة في مصر، قائلا: “كما كنا أول حضارة في العالم يجب أن يكون لدينا أول متحف للآثار الغارقة، فلدينا قلعة قايتباي، وبقايا الحي الملكي”.

مصر أول دولة اهتمت بالآثار الغارقة منذ عام ١٩٣٣

وعلق كبير الأثريين على اكتشاف كنزي أثري غارق في العلمين من القرن الثالث قبل الميلاد، موضحا أن أهم ما يميز هذا الاكتشاف أنه تم بواسطة فريق مصري رغم صعوبة الرؤية والعمل، مشيرا إلى أن مصر أول دولة اهتمت بالآثار الغارقة منذ عام ١٩٣٣.