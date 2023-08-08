"إنييستا" يقترب من  الإمارات الإماراتي

اقترب أندريس إنييستا نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق من الانضمام لنادي الامارات الإماراتي لكرة القدم الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وأعلن إنييستا في مايو رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادماً من برشلونة.

لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وأكد قدرته على مواصلة اللعب.

وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه عام 1996 وصعد لفريقه الأول في 2002 وشكل لاحقاً مع مواطنه تشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق الكتالوني إلى حقبة ذهبية.

وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقباً، ابرزها دوري أبطال اوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات.