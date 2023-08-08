أهم التعديلات المقررة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي (فيديو)

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه من خلال التشاور مع المجتمع التجاري ووزارة النقل والشركاء الأخرين بالمنظومة، تم الاتفاق على تعديل عدة مواد والذي أصدر بها الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره، ومن أبرز الأشياء بالقرار هو الهدف من افتتاح الرئيس السيسي رصيف تحيا مصر بالإسكندرية.

وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار" من تقديم الإعلامي "تامر أمين"، أن رصيف تحيا مصر بدأ بعد افتتاحه بتداول أعداد كبيرة، موضحا أن الحاويات بالترانزيت المباشر تقوم بتغيير و الانتقال من مركب إلى أخرى للذهاب إلى دولة أخرى، مؤكدا على أهمية تجارة الترانزيت.

نعمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، " نعمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر و وضع وثائق التأمين لضمان قبولها جمركيا"، متابعا أن هناك نوعان من الترانزيت الغير مباشر، أولهما تكون بها مصر مجرد منطقة عبور للوصول إلى دولة أخرى، موضحا أن الرسائل التي تكون عابرة من مصر لمجرد العبور لن يتم فتحها، إلا في حالة وجود مخالفة.

وأكمل، أن الترانزيت الغير مباشر يكون داخل مصر و متجه إلى منطقة حرة، مستودع أو ميناء جاف، مضيفا أنه يجب تقديم البيان الجمركي الكترونيا فور تفريغ الواردات ما لم تخزن في الساحات و المخازن المرخصة.

