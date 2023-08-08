بيراميدز يحسم صفقة جديدة من الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو نادي بيراميدز يخططون للتعاقد مع صفقة جديدة من صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"دخل هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في مفاوضات مع وليد مصطفى لاعب فريق الأهلي المعار إلى نادي الداخلية من أجل الحصول على توقيعه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة في حال استغناء النادي الأهلي عن اللاعب وعدم تجديد إعارته مرة أخرى".

وتابع:"في حال قيام النادي الأهلي بالاستغناء عن وليد مصطفى بعد انتهاء إعارته إلى نادي الداخلية سيتعاقد نادي بيراميدز معه ".