نقيب القراء يستنكر واقعة "التنقيط".. والمقريء يدافع عن نفسه (فيديو)

استنكر الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم المشاهد التي تحدث في العزاءات، لافتا إلى أن النقابة أصدرت منشورا طالبت فيه القراء بالتحذير من اللغط الذي يحدث في بعض العزاءات حتى وإن اضطرهم الوضع لترك العزاء .

واقعة " تنقيط” شيخ في أحد العزاءات بالدقهلية أمر سخيف ولا يليق بأهل القرآن

وأضاف "حشاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc، أن الفيديو المتداول عن واقعة “ تنقيط” شيخ في أحد العزاءات بالدقهلية أمر سخيف ولا يليق بأهل القرآن فيجب على الجمهور المستمع لكتاب الله أن يحقق الخشوع في قلبه، مضيفا “الشيخ صاحب الواقعة لم يحسن التصرف بالشكل المناسب”.

وأشار نقيب قراء القرآن الكريم إلى أن ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر مدبر، هو رجم بالغيب فما حدث لا يعلمه إلا الله، ويجب ألا تميل إلى هذا الأمر.

واستنكر الشيخ محمود القزاز صاحب الواقعة ما حدث مؤكدا أنه يرفض ما حدث شكلا وموضوعا وهو أمر لا يليق بالقرآن وأهله.

وأوضح أنه فوجئ بما حدث ولكن خوفا من إفساد العزاء أكمل القراءة وعاتب صاحب الفعل بعد الانتهاء من العزاء، لافتا إلى أن الشخص صاحب فعل "التنقيط" محترم ومن المحبين لأهل القرآن ولم يقصد الإهانة .

وأشار نقيب قراء القرآن الكريم إلى أنه طالب من مصور الفيديو إزالته من السوشيال ميديا، وأنه ترك الأموال ليتصرف فيها أصحاب العزاء.