أسيوط تعتمد نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. 59.4% للعامة و89.52% للمهنية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وتضمنت نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 59.4% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 89.52% ، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسة 100% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 66.6%. جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدنان الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية .

وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح متمنياً لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المختلفة ، فضلاً عن تقديم الشكر لاولياء الامور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والمساهمة في تخريج أجيال واعدة قادرة على القيادة في المستقبل ، لافتاً الى انه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم العام والفني "الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" للمرة الثانية عن العام الدراسي الجديد ، حرصاً على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وبناءاً على طلبات أولياء الأمور وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وذلك في ضوء المعايير المنظمة لذلك ووفقاً للكثافة المحددة والمقترحة وإتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة.

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إن عدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة النظامي والمنازل 17480 طالب نجح منهم 10382 طالب بنسبة نجاح 59.4% وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 1014 طالب نجح منهم 735 طالب بنسبة نجاح 89.52% ، وفي الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 12 طالب للامتحان نجح منهم 12 طلاب بنسبة 100% ، وفي الشهادة الاعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين حيث نجح منهم 2طلاب بنسبة نجاح 66.6%