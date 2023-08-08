حافظى على بشرتك.. 5 أشياء يجب فعلها عقب التعرض لأشعة الشمس

تحدث مشاكل كثيرة للبشرة خلال التعرض لإشاعة الشمس الحارقة، التي قد تضر البشرة وتغير من لونها، ويوجد بعض الأمور التي يجب القيام بها فور التعرض للشمس حتى تعود البشرة لحالاتها الطبيعية، وفقاً لموقع "plumgoodness".

أشياء يجب القيام بها بعد التعرض لأشعة الشمس:



شرب الماء بكثرة:

من المعروف أن الماء يعتبر أساس الحياة، ويجب شرب الماء بكثرة خاصة في فصل الصيف الحار حتى لا يشعر الجسم بالجفاف والعطش، ويجب تعويض الجسم عما تم فقدانه من سوائل خلال التعرق.

التطهير:

العناية بالبشرة أمر ضرورى ومن الأمور الهامة الحرص على تنظيف البشرة، في الفصل الحار من العرق والغبار والدهون، حتى لا يتم إعطاء الفرصة للجلد لامتصاص أي شيء، ويجب استخدام بلسم للتنظيف الخالى من الصابون أو غسول الوجه أو غسول التنظيف، لتنظيف البشرة من أي شوائب بشكل لطيف، ويمكن استخدام غسول لطيف للجسم أو سائل الاستحمام.

الهدوء:

من المعروف أن الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس يتحول الجلد إلى اللون الأحمر، كآلية دفاع، وتتعرض خلايا الجلد للإجهاد، ويمكن الشعور بالهدوء عن طريق الصبار والبابونج، وجل الصبار النقى يساعد على تهدئة البشرة فور التعرض للأشعة الشمس ويحميها.

التقشير:

افضل الأمور التي يمكن القيام بها للبشرة هو تقشيرها، عن طريق استخدام مقشر لطيف على البشرة والوجه والجسم، ويمكن عمل قناع الطين على بشرة الوجه، لإزالة الخلايا الميتة، وتنظيف المسام العميقة، وإظهار بشرة مشرقة وجذابة، ويمكن استخدام المقشر مرتين فقط في الأسبوع، وعمل قناع الوجه مرة واحدة فقط في الأسبوع.

قد يكون التعرض لأشعة الشمس بكثرة يعرض الجلد للأشعة الفوق بنفسجية، وينتج الجذور الحرة التي تكون مسئولة عن البقع الداكنة والتجاعيد، ويمكن استخدام التونر ومصل للبشرة ومرطب غنى بمضادات الأكسدة على البشرة لتغذية مضادات الأكسدة، والتي تساعد على منع تلف الجلد، ويوجد كل من الشاي الأخضر والشاى الأبيض ونبق البحر، وفيتامين ج وفيتامين هـ، ملئ بمضادات الأكسدة العالية.