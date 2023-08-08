إنتاج الوادي الجديد من التمور هذا العام 175 ألف طن

بدأ مزارعو محافظة الوادي الجديد بحصاد محصول التمر في جميع الحقول الزراعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة وقراها. يُتوقَّع أن يستمر الموسم حتى منتصف أكتوبر المقبل. تأخرت عملية الحصاد هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية. ويُعتبر هذا الأمر هو السبب الرئيس في تقدم علامات نضج المحصول عن السنوات الماضية.

تجار الوادي الجديد قد حددوا السعر الجديد لتمور وبلح الواحات والذي يتراوح بين 27 و30 جنيهًا. في بداية الموسم، كان السعر 20 جنيهًا. يُعتبر حجم البلح وجودة النضج هما المعيار الرئيسي لتحديد السعر. يُحظَى بلحة "الجامبو"، التي يكون حجمها كبيرًا ونضجها كاملًا وتميل لونها إلى الأسود، بأعلى سعر.

أشار حمادة دنقل مزارع من الخارجة، بأن موسم البلح يبدأ بعد جمع المزارعين للمحصول من أشجار النخيل الخاصة بهم. يبدأ هذا الموسم منتصف أغسطس ويستمر لمدة شهرين ونصف على الأقل. ويتوقع أن ينتهي الموسم في غضون شهرين فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، حتى لا يتعرض المحصول للتلف.

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد أن عدد أشجار النخيل في المحافظة بلغ 3.8 مليون نخلة حتى مايو 2023. يعزى ارتفاع هذا العدد إلى توسع أعمال زراعة النخيل بعد نجاح مبادرة زراعة النخيل الرئاسية في زيادة أعداد النخيل. ويتم توقع أن يصل العدد إلى 4 ملايين نخلة في ديسمبر المقبل.

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، إن إنتاج الوادي من التمور بلغ حوالي 175 ألف طن معظمها مِنْ التمر السيوى أو الصعيدي بإجمالي 125 ألف طن. وأكد أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتصدير المنتج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

دخلت محافظة الوادي الجديد مؤخرًا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مرتين من خلال إنتاج التمور. سجلت المحافظة أطول سلسلة فاكهة تمر حول العالم، حيث بلغ طولها 3 ونصف كيلو بواقع 100 ألف تمرة. كما دخلت موسوعة "جينيس" بوصفها أكبر مزرعة تمور في العالم، والتي تقع في منطقة شرق العوينات بالمحافظة.

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة حققت رقمين قياسيين في إنتاج التمور. أشار إلى أن أكبر مزرعة نخيل في العالم تم إقامتها على مساحة 132 كيلو متر مربع وتضم أكثر من 50 صنفًا من التمور. كما حصلت على شهادة تسجيل لحوض سحب مياه في العالم بسعة 245 ألف متر مكعب. يُتوقَّع أن تعود هذه المزرعة بفوائد كبيرة للاقتصاد المصري.

وأضاف المحافظ أنه فخور بما حققته المحافظة من إنجازات في إنتاج التمور، حيث ساهمت أطول سلسلة تمور وأكبر مزرعة للتمور في المحافظة في الترويج للمنتج الاستراتيجي للمحافظة عالميًا، فضلاً عن فتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتجي التمور في المحافظة.

اشجار النجيل والتمور في الوادي الجديد

اشجار النجيل والتمور في الوادي الجديد

اشجار النجيل والتمور في الوادي الجديد

اشجار النجيل والتمور في الوادي الجديد

اشجار النجيل والتمور في الوادي الجديد