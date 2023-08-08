أسباب الورم الشحمي.. الوراثة ومرض نادر أبرزها

يعد الورم الشحمي كتلة دهنية بطيئة النمو تقع غالبًا بين الجلد وطبقة العضلات الأساسية، والورم الشحمي الذي يشعر بالعجينة ولا يكون طريًا في العادة، يتحرك بسهولة بضغط إصبع طفيف، عادة ما يتم اكتشاف الأورام الشحمية في منتصف العمر، يعاني بعض الأشخاص من أكثر من ورم شحمي واحد.

أسباب الورم الشحمي

تتسبب بعض الحالات في تكوين الورم الشحمي متعددة على الجسم، تشمل الحالات المسببة للورم الشحمي ما يلي:

مرض ديركوم: يتسبب هذا الاضطراب النادر في نمو الأورام الشحمية المؤلمة ، وغالبًا ما تظهر على الذراعين والساقين والجذع، ويسمى أيضًا داء الآلام الدهنية أو متلازمة أندرس.

متلازمة جاردنر: نوع من الاضطراب يسمى داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP) ، تسبب متلازمة جاردنر الأورام الشحمية ومجموعة من المشاكل الصحية.

الورم الشحمي المتعدد الوراثي: يسمى أيضًا داء الشحوم المتعدد العائلي ، وهذا الاضطراب موروث (ينتقل عبر العائلات).

مرض مادلونج: تحدث هذه الحالة في أغلب الأحيان عند الرجال الذين يشربون الكحول بإفراط، ويُعرف أيضًا باسم الورم الشحمي المتماثل المتعدد ، ويسبب مرض مادلونغ نمو الأورام الشحمية حول الرقبة والكتفين.