خرق بيانات وزارة التعليم في كولورادو استمر 16 عامًا

بعد هجوم فدية في يونيو ، أخطرت وزارة التعليم العالي في كولورادو الطلاب يوم الجمعة باحتمال تسرب البيانات. في حزيران (يونيو) ، لم يتم التعرف على "الممثلين غير المصرح لهم" بعد الوصول إلى أنظمة CDHE في هجوم ببرنامج الفدية. بينما تواصل السلطات التحقيق في المدى الكامل للضرر ، كشفت الإدارة أن الهجوم انتهك معلومات التعريف الشخصية مثل الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي.

كتب CDHE في إشعار بحادث البيانات: "إن مراجعة السجلات المتأثرة مستمرة ، وبمجرد اكتمالها ، ستقوم CDHE بإخطار الأفراد الذين يحتمل أن يتأثروا بالبريد أو البريد الإلكتروني إلى الحد الذي لدينا معلومات اتصال". لكن القسم يحذر الطلاب من أن تأثير الانتهاك يمتد عبر البرامج ، من المدارس العامة إلى مبادرات تعليم الكبار ، على مدى فترة زمنية تبلغ 16 عامًا.

رداً على ذلك ، تقدم CDHE وصولاً مجانيًا إلى نظام Experian لمراقبة الائتمان والحماية من سرقة الهوية لحماية بياناتهم. يوصي القسم المجموعات المتأثرة بمراقبة كشوف حساباتهم وتقارير الائتمان الخاصة بهم للنشاط المشبوه.

تعد أنظمة التعليم هدفًا شائعًا لهجمات برامج الفدية. في عام 2022 ، أبلغت 44 كلية و 45 منطقة تعليمية على الأقل عن هجمات برمجيات الفدية مقارنة بإجمالي 88 قسمًا تعليميًا في عام 2021 ، وفقًا لبيانات من Emsisoft. أوصى مكتب المساءلة الحكومية بأن تقوم وزارة التعليم ووزارة الأمن الداخلي بالتنسيق لتقييم جهود الأمن السيبراني في المدارس في جميع أنحاء البلاد.