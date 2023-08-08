أعراض الأورام الشحمية وأماكن نموها في الجسم

الأورام الشحمية عبارة عن كتلة مستديرة أو بيضاوية الشكل من الأنسجة تنمو تحت الجلد مباشرة، لإنها مصنوعة من الدهون وتتحرك بسهولة عند لمسها ولا تسبب الألم عادة، ويمكن أن تظهر الأورام الشحمية في أي مكان من الجسم ، ولكنها أكثر شيوعًا في الظهر والجذع (الجذع) والذراعين والكتفين والرقبة.

الأورام الشحمية هي أورام حميدة في الأنسجة الرخوة، لإنها تنمو ببطء وليست سرطانية، ومعظم الأورام الشحمية لا تحتاج إلى علاج، وإذا كان الورم الشحمي يزعجك ، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية إزالته بإجراء العيادة الخارجية.

أعراض الأورام الشحمية

لا تكون الأورام الشحمية مؤلمة عادة ، ولكنها قد تكون غير مريحة إذا ضغطت على العصب أو تطورت بالقرب من المفصل، كثير من الأشخاص المصابين بالورم الشحمي لا يلاحظون أي أعراض، عادة ما تكون الأورام الشحمية:

مغلفة: لا تنتشر في الأنسجة المحيطة بها.

غير مؤلم: ومع ذلك ، فإن بعض الأورام الشحمية تسبب الألم وعدم الراحة حسب موقعها وحجمها وما إذا كانت الأوعية الدموية موجودة.

دائري أو بيضاوي الشكل: تكون الكتل الدهنية للأنسجة المطاطية متماثلة عادةً.

قابلة للحركة: تجلس تحت سطح الجلد وتتحرك عندما تلمسها.

قطر أصغر من 2 بوصة: في حالات قليلة ، يمكن أن يكون حجم الورم الشحمي أكبر من 6 بوصات.

أين تنمو الأورام الشحمية؟

يمكن أن تتطور الأورام الشحمية في أي مكان من الجسم. نادرًا ما تنمو الأورام الشحمية على العضلات أو الأعضاء الداخلية أو الدماغ. غالبية الأشخاص المصابين بالورم الشحمي لديهم ورم شحمي واحد فقط ، على الرغم من أن أكثر من ورم شحمي يمكن أن ينمو. تتطور معظم الأورام الشحمية تحت الجلد مباشرة على:

الذراعين أو الساقين.

خلف.

رقبة.

أكتاف.

الجذع (الصدر والجذع).

جبين.