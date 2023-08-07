إيلون ماسك يخضع لعملية جراحية قبل معركة مارك زوكربيرج

يمكن أن تتوقف معركة المليارديرات المتفوقين في المستقبل المنظور. يقول Elon Musk إنه قد يحتاج إلى عملية جراحية ، مما يلقي بمزيد من الشكوك حول مباراة القفص المقترحة له مع Mark Zuckerberg.

لاحظ ماسك على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter) مساء الأحد أنه يتلقى أشعة الرنين المغناطيسي على رقبته وأعلى ظهره اليوم. سيكتشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كان سيحتاج إلى جراحة قبل الذهاب من إصبع القدم إلى أخمص القدمين مع زوكربيرج ، وهي بالتأكيد ليست محاولة للحصول على ملاحظة من الطبيب للخروج من المبارزة.

لن تؤجل الجراحة فقط تلك المعركة إلى أجل غير مسمى ، بل قد تؤثر على عمل ماسك في شركاته المختلفة. كما تلاحظ CNBC ، انخفض سعر سهم Tesla بأكثر من 2٪ صباح يوم الاثنين. إلى جانب تشغيل شركة صناعة السيارات ، يعد Musk أيضًا المالك والرئيس الفني لشركة X والمدير التنفيذي لشركة SpaceX.

لم يكن هناك موعد مؤكد للقتال المخطط له. قال زوكربيرج إنه اقترح ليلة قتال في 26 أغسطس ، لكنه ادعى أن ماسك لم يرد. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Meta في موضوع "لا أحبس أنفاسي".

كان كلا الرجلين يتدربان على المواجهة المحتملة ويخدران بعضهما البعض علانية في هذه الأثناء. إذا حدث ذلك ، قال ماسك إنه سيتم بث المعركة على X ، وستذهب جميع العائدات إلى مؤسسة خيرية للمحاربين القدامى. لم يستطع زوكربيرج مقاومة السخرية من المسك بسبب ذلك أيضًا. وتساءل: "ألا يجب أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟"