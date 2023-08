تأجيل لعبة Skate Story حتى عام 2024

تم تسليم العرض الافتتاحي لـ Devolver Delayed للناشر المستقل بوعده ، حيث يضم خمس ألعاب تم تأجيل نوافذ إصدارها من عام 2023 وحتى عام 2024. وهذا بالطبع يعني نوعًا من أن Devolver كان يكذب عندما أعلن في البداية عن هذه الألعاب ، ولكن دعنا نعيش في الآن.

إذن ، ها هي قائمة ألعاب Devolver التي من المقرر طرحها الآن في العام المقبل ، مطروحًا منها فرحة الشركة المجنونة التي دعمت العرض الفعلي: Skate Story و The Plucky Squire و Stick it to the Stickman و Anger Foot و Pepper Grinder.

قصة التزلج هي أصعب تأخير للابتلاع ، على المستوى الشخصي. تم تطوير Skate Story بواسطة Sam Eng ، وهي لعبة تزلج منمقة للغاية تقع في مشهد جهنمي مظلم ومليء بالنيون وبطولة شيطان مصنوع من الزجاج. إنها تبدو رائعة وسريعة الخطى ، وكنت أتطلع بشدة للعبها هذا العام. تأتي لعبة Skate Story الآن على الكمبيوتر الشخصي في عام 2024 وهي متاحة لقائمة الرغبات على Steam.



التمسك بـ Stickman و Anger Foot كلاهما من منتجات Free Lives ، الاستوديو خلف Broforce و Gorn و Genital Jousting ، وشريك Devolver منذ فترة طويلة. سيأتي كل من Stickman و Anger Foot إلى جهاز الكمبيوتر العام المقبل وهما متاحان لقائمة الرغبات الآن.

يبدو أن لعبة Plucky Squire هي مغامرة منصة رائعة للغاية تتناوب بين المرئيات ثنائية وثلاثية الأبعاد. يأتي هذا الجهاز من All Possible Futures ويتجه إلى الكمبيوتر الشخصي و PlayStation 5 و Xbox Series X / S و Switch (في عام 2024 بالطبع). آخر مرة في قائمة التأخير ، Pepper Grinder هي منصة ثنائية الأبعاد تتميز بشخصية ذات تمرين كبير ، ويتم تطويرها بواسطة استوديو Ahr Ech للكمبيوتر الشخصي والمحول ومقره أوريغون.

كما قدم عرض Devolver Delayed بعض الراحة في النهاية. عدد قليل من ألعاب الناشر لم تتأخر بالتأكيد ولا تزال تستهدف نوافذ إصدار 2023 ، بما في ذلك Gunbrella و Wizard with a Gun و KarmaZoo و The Cosmic Wheel Sisterhood و - وعلى الأخص في كتابي - The Talos Principle II. تكملة للعبة 2014 الحائزة على جوائز من Croteam ، يعد The Talos Principle II بمزيد من الألغاز القائمة على الليزر من منظور الشخص الأول ، والتعبير الفلسفي والرهبة الوجودية ، ولا يزال يتم طرحه جميعًا في عام 2023 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و PS5 و Xbox Series X / S .

The Cosmic Wheel Sisterhood سيصدر في الواقع في 16 أغسطس ، بعد أسبوع واحد فقط من اليوم. إنها أحدث لعبة من Deconstructeam ، الاستوديو الإسباني خلف Gods Will Be Watching و The Red Strings Club ، وقد جعلتني المعاينة أسعد ببناء طوابق التاروت ومغازلة كائنات خالدة.