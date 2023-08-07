انخفاض ضفيف في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء.. القاهرة 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث هناك انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادى الجديد ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر والوادى الجديد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 31 درجة.

والجدير بالذكر شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطارًا خفيفة ورعدية أحيانًا، وقالت الأرصاد في بيان رسمي إن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عام بعد عام.

ويرجع السبب إلى والحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالًا وجنوبًا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول، ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).