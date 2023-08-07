الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

افتتاح أول عربية فول في كندا وصاحبتها: الإقبال على وجبات الزيت الحار قياسي

عربية فول حار في
عربية فول حار في كندا

كشفت السيدة مها مراد، مصرية في كندا، تفاصيل افتتاحها أول عربية فول في كندا تحمل اسم "عروسة الميدان".

وقالت خلال حوارها هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي،  :"قررت أفتح مطعم صغير للسندوتشات، أنا وابني وبنتى، وبنتي عملت مينيو ووضعت كل الأكلات"، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز الأكل المصري 100%، من فول وطعمية، وهناك إقبال كبير من كل أنحاء أونتاريو، وأماكن مختلفة.

txt

الأعلاف الخضراء.. البديل الأنسب بعد غلاء "فول الصويا والذرة"

txt

ضبط 4 طن فول مدشوش غير صالحة بأبوقرقاص

وواصلت :"حاولت شحنها من مصر، ولكن فوجئت بأحد الأصدقاء في كندا لديه عربية جاهزة وأرسلها لي، بجانب قدرة الفول".
وتابعت:"  هناك إقبال كبير على الفول المصري، حيث أقوم باستيراده من مصر، بجانب الحلاوة الطحينية، وبعمل فول بالزيت الحار وكثيرون معجبون به".

مواد متعلقة

كندا تعلق المساعدات المباشرة لحكومة النيجر عقب الانقلاب العسكري

كندا تُعلن توقف مساعدات التنمية المباشرة إلى النيجر

وزيرة الهجرة تثمن جهود الجالية المصرية في كندا ودعم العائلة المسروقة

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة في كندا

ميتا تحظر المحتوى الإخباري على Facebook و Instagram في كندا

رئيس وزراء كندا ينفصل عن زوجته صوفي بعد زواج 18 عامًا (صور وتفاصيل)