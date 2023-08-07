توفر Red Dead Redemption على PS4 و Switch

بعد سنوات من التكهنات ، تم تعيين Red Dead Redemption على PS4 و Nintendo Switch. هذا هو الإصدار الأصلي لعام 2010 ، وليس النسخة المعدلة التي ترددت شائعات طويلة. سيتم طرح لعبة مطلق النار ذات الطابع الغربي للبيع في 17 أغسطس ، بعد ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاد رجل القانون والمتحدث باسم التوت البري دوك هوليداي.

هذه هي النسخة الرقمية ، لكن الإصدار المادي سيتبع في 13 أكتوبر. على الرغم من أن هذا منفذ مستقيم ، إلا أن الإصدار يتضمن Undead Nightmare DLC ، وهي حملة الزومبي التي تمت إضافتها إلى إصدار Game of the Year مرة أخرى في اليوم. تبلغ تكلفة حزمة التحرير والسرد 50 دولارًا ، وهو ما يبدو كثيرًا بالنسبة لمنفذ مباشر للعبة عمرها 13 عامًا لم يتم تحديثها للسماح بمرئيات 4K أو معدل إطارات أسرع. أيضًا ، لن تدعم المنافذ تعدد اللاعبين.

بالنسبة لتحديث الجيل التالي المحتمل ، يبدو أنه ميت في الماء. أفاد Kotaku أن Rockstar قد أوقفت المشروع بعد الكارثة التي أحاطت بأداء سوببر لـ GTA Trilogy طبعة جديدة ، والتي كانت عبارة عن فوضى عربات التي تجرها الدواب مطلقة. تركز الشركة على ألقاب جديدة ، مثل GTA VI القادمة ، بدلاً من إعادة صنعها.



بالنسبة للمبتدئين ، تعد لعبة Red Dead Redemption الأصلية خليفة روحيًا للعبة قديمة تسمى Red Dead Revolver ، ولكنها تحدث في الواقع بعد أحداث Red Dead Redemption 2. وهي تتبع الخارج عن القانون السابق John Marston أثناء قيامه باعتقال بعض العصابة الأعضاء الذين يحتلون مركز الصدارة في التكملة. إنها لا تزال لعبة مغامرات مفتوحة في عالم مفتوح ، مثل RDR2 ، ولكن بسرد وبنية أكثر تركيزًا. لا توجد سباحة ، وهي مشكلة كبيرة ، ولكن لا يزال بإمكانك ربط الناس بمسارات القطار ، وهو عكس المشكله.