أحمد موسى يكشف موقف محمد صلاح من الإغراءات السعودية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، تنهال عليه العروض من الدوري السعودي، معقبا: «إغراءات كبيرة لنجمنا المصري للعب في الدوري السعودي".

الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي لشراء النجم المصري



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم ، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض رسمي لشراء النجم المصري، حيث سيحصل محمد صلاح على راتب سنوي بقيمة 180 مليون يورو، بجانب 60 مليون يورو لنادي ليفربول.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب محمد صلاح نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء معناها «لا»، وهذا يعني عدم انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.

وتابع: " جماهير نادي الأهلي السعودي دشنت هشتاج على موقع تويتر أن صلاح مطلب أهلاوي، في إشارة لرغبتهم بتواجد محمد صلاح داخل صفوف الأهلي.