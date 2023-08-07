Modern Warfare III.. لعبة Call of Duty التالية (فيديو)

نحن لسنا بعيدين جدًا عن السقوط ، مما يعني بالطبع أن هناك لعبة Call of Duty جديدة في الأفق. أكدت Activision شائعات طويلة الأمد مفادها أن دخول هذا العام هو Call of Duty: Modern Warfare III من Sledgehammer Games. كشف الناشر أيضًا أن أحدث لعبة في سلسلة إعادة التشغيل ستصل إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم (ربما بما في ذلك Nintendo Switch) في العاشر من نوفمبر.

لا يوجد الكثير من التفاصيل المؤكدة الأخرى بعد الفيديو التشويقي. ومع ذلك ، أشارت Activision مؤخرًا إلى أنه لأول مرة ، سيتمكن اللاعبون من نقل عناصر مثل المشغلين والأسلحة والحزم من لعبة Call of Duty لمدة عام واحد (في هذه الحالة ، Modern Warfare II) إلى التالي. كان هذا مؤشرًا قويًا جدًا على أن الإدخال التالي سيكون Modern Warfare III وليس ، على سبيل المثال ، العودة إلى أجواء الحرب العالمية الثانية.



في مرحلة ما ، بدا أنه لن تكون هناك لعبة Call of Duty جديدة تمامًا هذا العام. أشارت التقارير في أوائل عام 2022 إلى أن Activision ستعمل على إبطاء الأمور قليلاً وبدلاً من ذلك تقدم توسعًا كبيرًا في Modern Warfare II مع الاستمرار في تحديث Warzone والعمل على اللعبة الرئيسية التالية. في النهاية ، قرر الناشر التمسك بإيقاع إطلاق لعبة Call of Duty بسعر كامل كل عام.

في فبراير ، ذكرت بلومبرج أن Modern Warfare III تم تعيينها لتشمل خرائط وأنماط من لعبة العام الماضي بينما لا تزال تشعر وكأنها عنوان مستقل كامل السعر. سنتعرف على كيفية قيام Activision بالانتقال إلى Modern Warfare III لأنها تكشف المزيد من التفاصيل في الأسابيع والأشهر القادمة.

وفي الوقت نفسه ، من المرجح بشكل متزايد أن تغلق Microsoft عملية استحواذها المعلقة البالغة 68.7 مليار دولار على Activision Blizzard قريبًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى أن تصبح Modern Warfare III أول لعبة Call of Duty تصل إلى Xbox Game Pass في يوم إصدارها.