أنجولا|هيومان رايتس ووتش تتهم الشرطة بقتل 15 معارضا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الاثنين، إن الشرطة الأنجولية قتلت حوالي 15 ناشطا مناهضا للحكومة منذ يناير الماضي ، وحثت حكومة لواندا على التحقيق بسرعة في مزاعم الانتهاكات.

وأضافت المنظمة، أن قوات الأمن في البلاد متهمة أيضًا بتنفيذ مئات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز.

فإن أجهزة الشرطة وأمن الدولة والمخابرات "متورطة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء لخمسة عشر شخصًا على الأقل"، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ونفى الحزب الحاكم ، الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ، الاتهامات، مؤكدًا بأن التحقيقات جارية بالفعل.

قالت حركة المعارضة الرئيسية يونيتا، إنها وثقت أكثر من 130 حالة لأشخاص قتلوا على أيدي الأجهزة الأمنية خلال الاحتجاجات منذ عام 2017.

واضاف أن ما زلنا نجد غريبا ان الذين يطالبون بضرورة التحقيق يقومون بالفعل بصياغة الاستنتاجات والاحكام".

يستند هذا التقرير بشكل خاص إلى مقابلات مع 32 شخصًا أجريت في جميع أنحاء البلاد، على مدار الأشهر الستة الماضية ، بما في ذلك الضحايا أو أقاربهم ، والشهود والمصادر في المجتمع الأمني.

في إحدى الحالات ، قيل إن رجال من إدارة التحقيقات الجنائية اعتقلوا مجموعة من الشبان "عُثر على جثثهم بعد ثلاثة أيام في مشرحة أحد المستشفيات".

وقال صديق للضحايا ، معروف بتورطهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، إن الشرطة تراقب المجموعة.

ودعا آلاف المتظاهرين ، السبت ، إلى رحيل الرئيس جواو لورنكو ، خلال تجمع حاشد في العاصمة نظمته يونيتا.

النشطاء السياسيون والفنانون ومنظمو الاحتجاجات هم الضحايا الرئيسيون لهذه "الانتهاكات المزعومة للحقوق" ، وفقًا للمنظمة غير الحكومية.

وتزايدت عمليات الاعتقال في مقاطعة كابيندا النفطية (شمال) بالقرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشهدت أنجولا الغنية بالنفط موجة من الاحتجاجات منذ قرار الحكومة الذي لا يحظى بشعبية بخفض دعم الوقود في يونيو حزيران مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في المضخة. يهدف هذا الإجراء إلى خفض الإنفاق العام ، في سياق انخفاض عائدات النفط الذي يضعف العملة الوطنية ، الكوانزا.

