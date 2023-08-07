بسمة وهبة تستغيث بشيخ الأزهر على الهواء.. أرجوك احمي الدين (فيديو)

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لسيدة مسلمة وهي تمنع حادث لحرق المصحف في السويد، حيث خطفته من يد المتطرف الذي كان يحاول حرقه، ولكن الشرطة أعادت المصحف له.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "شرطة السويد ألقت السيدة على الأرض وخطفت منها المصحف على الأرض وأعادته إليه مرة أخرى، أي أن الحكومة السويدية ترعى هذا الكره ضد المصحف والدين الإسلامي".

وتابعت الإعلامية: “كنت أعتقد ان الشرطة ستحمي السيدة لكنها قامت بحماية المتطرف، وأتمنى من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكل الكيانات الإسلامية بالتحرك”.

وأناشد مولانا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب بالتحرك، مردفة: "أنا أطلق صرخة واستغاثة بأن تتحرك وتطلق حملة من الأزهر الشريف لمواجهة كل هذا الفساد والتطرف الذي تحاول بعض الأطراف الأوروبية نشره في عالمنا العربي، أرجوك احمي الدين الإسلامي".