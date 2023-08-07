الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني.. تفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "ماثيو ميلر"، إن الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في حين لم يقدم موعدًا مُحددًا لها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف ميلر أن "الجانب الأمريكي يتوقع زيارة وانغ يي للولايات المتحدة واللقاء بوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لكن الموعد الدقيق للزيارة لا يزال مجهولا".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، في وقت سابق، أن مسؤولين أمريكيين وصينيين رفيعي المستوى ناقشوا في واشنطن قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الدفاعية بين البلدين.

العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مارتن ماينرز، في وقت سابق، أن مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، بحث مع المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن وقضايا الأمن الإقليمي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره الصيني، وانغ يي، الأزمة الأوكرانية وقضايا التعاون الثنائي.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، مع نظيره الأوكراني، "دميتري كوليبا"، مُستجدات هجوم كييف المُضاد ومُخرجات اجتماع السعودية حول الأزمة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بحث اليوم مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، خلال مكاملة هاتفية، آخر مستجدات الهجوم المضاد، ومخرجات اجتماع جدة من أجل سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، وكذلك الضمانات الأمنية طويلة الأمد بين البلدين".

واحتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة ومنظمة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.