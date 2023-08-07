عاجل
استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة افتتاح أول عربية فول في كندا وصاحبتها: الإقبال على وجبات الزيت الحار قياسي جريمة عظمى تمنع محمد صلاح من شارة قيادة ليفربول.. فيديو
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد المسلماني يكشف أهمية العلاقات بين مصر وأرمينيا (فيديو)

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن رئيس أرمينيا أكد على أهمية التعاون مع مصر، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها  لمواجهة تداعيات هذه الحرب خاصة فى مجال الطاقة والغذاء.

 

txt

أحمد المسلماني: حرب أوكرانيا قد تصبح أطول من الحرب العالمية الأولى (فيديو)

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم أن   الرئيس السيسى أكد أن العلاقات بين مصر وأرمينيا قوية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يكون فى مجالات متعددة، كما أن هناك فرص استثمارية  كبيرة بين البلدين.

علاقات مصر بأرمينيا تاريخية

وتابع المسلماني  أن الرئيس السيسى كان قد أكد إن علاقات مصر بأرمينيا تاريخية وهناك عشرات الآلاف من المصريين الأرمن هم المكون الأساسى فى المجتمع المصرى ولم إسهامات كبيرة على صعيد الثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم والفنون.

مواد متعلقة

أرمينيا تؤكد وجود فرصة لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام مع أذربيجان

رئيس وزراء أرمينيا يتوقع اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان