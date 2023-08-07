أحمد المسلماني يكشف أهمية العلاقات بين مصر وأرمينيا (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن رئيس أرمينيا أكد على أهمية التعاون مع مصر، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها لمواجهة تداعيات هذه الحرب خاصة فى مجال الطاقة والغذاء.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم أن الرئيس السيسى أكد أن العلاقات بين مصر وأرمينيا قوية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يكون فى مجالات متعددة، كما أن هناك فرص استثمارية كبيرة بين البلدين.

علاقات مصر بأرمينيا تاريخية

وتابع المسلماني أن الرئيس السيسى كان قد أكد إن علاقات مصر بأرمينيا تاريخية وهناك عشرات الآلاف من المصريين الأرمن هم المكون الأساسى فى المجتمع المصرى ولم إسهامات كبيرة على صعيد الثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم والفنون.