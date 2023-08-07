رئيس الجالية المصرية بفرنسا: مصر جنة واللحم فيها بسعر الطماطم في أوروبا (فيديو)

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن البعض يعتقد بأن أوروبا جنة، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاٌق، معقبًا: "والله مصر هي اللي جنة".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك ارتفاعًا في الأسعار بصورة كبيرة في فرنسا، حيث يباع كيلو الطماطم جملة بما يقارب 8 يورو أي ما يقرب من 240 جنيه، ويباع بـ9 يورو للمواطن الفرنسي، معقبًا: يعني ثمن كيلو الطماطم في أوروبا بثمن سعر كيلو اللحم في مصر".

ولفت إلى أن مصر دولة عظمى، ولكن البعض ينكر الجميل، مشيرًا إلى أن الأسعار في مصر ليست مرتفعة، ولكن بعض العملاء الذين لديهم أجندة معينة يتحدثون على خلاف الحقيقة، من أجل أعداد ما يسمى بثورة الغلابة.

رئيس لن يعوض

ووجه حديثه للشعب المصري قائلاً: "لدينا رئيس لن يعوض، الرئيس السيسي قام ببناء البلد من جديد، قام ببناء مصانع وكباري، ما يحدث في مصر لم يحدث في فرنسا، انا بقالي أكثر من 30 سنة، ولا توجد إلا مدينة واحدة جديدة".

وأشار إلى أن مصر شهدت الكثير من المدن الجديدة سواء مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "ورغم ذلك، لم يضع الرئيس السيسي اسمه على أي منشاة جديدة، وهذا لم يحدث من قبل".