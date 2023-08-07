دردشة Bing تتوفر في Chrome و Safari mobile

لم تكن Microsoft دقيقة في الإعلان عن خططها لإضافة وظائف AI إلى أي من منتجاتها الحالية. يوم الاثنين، أعلنت الشركة أنه بالإضافة إلى توفرها على متصفح Edge للجوال، بالإضافة إلى تطبيقات Android و iOS المستقلة، سيتم الآن الوصول إلى chatbot Bing Chat AI من Microsoft من خلال متصفحات الطرف الثالث مثل Safari و Chrome.

تأتي هذه الأخبار كجزء من احتفال Microsoft لمدة ستة أشهر بتوافر Bing Chat للجمهور. تشير الشركة أيضًا إلى أنه في ذلك الوقت، شارك المستخدمون في أكثر من مليار محادثة مع الذكاء الاصطناعي وجعلوها تولد ثلاثة أرباع مليار صورة.

جاء في بيان الشركة: "تسمح هذه الخطوة التالية في الرحلة لـ Bing بعرض القيمة المذهلة للإجابات الملخصة، وإنشاء الصور والمزيد، لمجموعة أوسع من الأشخاص". ومع ذلك، تظل ميزات مثل "المحادثات الطويلة [و] محفوظات الدردشة" حصرية على Edge.

بدأت Microsoft فتح الوصول إلى Bing Chat في أواخر يوليو، عندما أصبح متاحًا على متصفحات سطح المكتب التابعة لجهات خارجية. هذا الإصدار محدود أيضًا، حيث يقدم 2000 كلمة فقط لكل مطالبة على Chrome و Safari مقابل 4000 كلمة على Edge.

يتم تشغيل Bing Chat بواسطة ChatGPT-4 من OpenAI ولكنه يقدم معلومات أكثر حداثة من النظام المبني عليه، وذلك بفضل وصول Bing Chat إلى Bing Search، والذي يسمح له بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأحداث التي حدثت منذ أن كان النموذج تم تدريبه.

بالإضافة إلى الوصول إلى مستعرض الجهة الخارجية، سيوفر أحدث إصدار من Bing Chat أيضًا بحثًا متعدد الوسائط، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحميل صورة والحصول على إجابة منظمة العفو الدولية على أسئلة محددة حول محتوياتها، بالإضافة إلى الوضع المظلم لما بعد -ساعات استعلامات منظمة العفو الدولية.