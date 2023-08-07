نقل ابنى إلى سجن عمومى رحمة بشيخوختى

شاءت الأقدار أن يتعثر ابنى قرنى حمدى قرنى عبدالحليم فى عمله بمجال السياحة وتم تحرير محاضر عديدة ضده بإيصلات أمانة وشيكات وفاء لهذه الديون، وتصالح فى عدد كبير منها، ولكن صدر ضده أحكام سجن وجوبية فى القضية رقم ٦١١٠ لسنة ٢٠٢١ ورقم حصر ٣١٦ لسنة ٢٠٢٢، والقضية رقم ٩٠٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٢، والقضية ١٨٦٧٩ لسنة ٢٠٢١ ورقم الحصر ٤١٤ لسنة ٢٠٢٢، والقضية رقم ١٠٣٧٩ لسنة ٢٠٢١، ورقم الحصر ٤١٦ لسنة ٢٠٢٣، وجملة الأحكام فى هذه القضايا بلغت ٩ سنوات، يقضيها فى مجلسه بمركز شرطة البدرشين، ولم يتم ترحيله لسجن عمومى ليقضى باقى العقوبة رغم مطالبتنا المستمرة بذلك، وهذا الأمر يكلفنى فوق طاقتى زيارات شبه يومية أتكبد فيها تكاليف مادية تفوق طاقتى، علاوة على المشقة والتعب وأنا رجل مريض ومسن، ولا أستطيع الوفاء بمتطلباته داخل محبسه بمركز البدرشين، أضف إلى ذلك تدهور حالة ابنى الصحية ولى أمل فى تدخل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإصدار أوامره إلى مصلحة السجون بنقله إلى سجن قريب من محل سكنه رحمة بظروفى المادية الصعبة وسدادى للديون.

حمدى قرنى عبدالحليم تركى

مزغونة البدرشين الجيزة