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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

حملات أمنية بالإسكندرية وضبط 233 قضية اتجار فى المخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت الوفد رداً بتاريخ 1 يونيو الماضى متضمناً تحقيقاً صحفياً تحت عنوان: «قرية تنتظر حياة كريمة» . «عزبة الصفيح.. أموات على قيد الحياة» انتقدت خلاله بعض المظاهر السلبية التى تشهدها قرية «عزبة الصفيح» بمحافظة الإسكندرية ومن بينها انتشار الباعة الجائلين والخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قامت بتوجيه عدة حملات خلال الآونة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط «233» قضية اتجار فى المواد المخدرة.

علماً بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء

ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات