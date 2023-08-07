تنفيذ الحكم رحمة بظروفى

صدر لصالحى حكم فى القضية رقم 1196 لسنة 2023 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمستأنفة برقم 5555 لسنة 2023 والمقيد تحت رقم حصر حبس مستأنف جنوب الجيزة برقم 5066 لسنة 2023.

بالحبس 3 سنوات لصالحى ضد أحد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الأحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم وقبل أن يضيع حقى اناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

أنهار خميس

أبوالنمرس -مركز الجيزة