تعيين وكلاء كليات جدد بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن صدور قرارات جديدة بتعيين وكلاء الكليات بالتربية النوعية ، والتمريض ، ودار العلوم، إستكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها.

وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية ، مع قرب الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات التعيين والتي شملت ، أستاذ دكتور إيمان زكي موسي وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، أستاذ دكتور أريج سلامة علي وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أستاذ دكتور أسامة سمير عياد وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ دكتور جيهان سيد على سيد وكيلاً لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب.

أستاذ دكتور هدى عبد العظيم محمد عبد الرحمن وكيلاً لكلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، أستاذ دكتور يسرية السيد حسين حنفي وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، أستاذ دكتور مصطفي بيومي عبد السلام بيومي وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أستاذ دكتور غادة محمد عبد الرحيم محمد وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب، أستاذ دكتور محمد سيد كامل محمد وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليتي الصيدلة والتربية ، وهم، أستاذ دكتور أحمد عبد العظيم مهدى عبد اللطيف رئيساً لقسم العقاقير بكلية الصيدلة، أستاذ دكتور جيهان حسين حسين هيبة رئيساً لقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة، أستاذ دكتور مصطفى فتحى رمضان عمر رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، أستاذ دكتور سيد محمد سيد على رئيساً لقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة، أستاذ دكتور ايمان احمد محمود بشر رئيساً لقسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة.

أستاذ دكتور أسامة فرغلي علي حسن رئيساً لقسم الصيدلانيات، أستاذ دكتور ريهام على إبراهيم على رئيساً لقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة، أستاذ دكتور فاطمة محمد ماضي على مشرفا على قسم الصيدلة الإكلينيكية، أستاذ دكتور خالد محمد بدر الدين عبد الناصر حسين منسقا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، أستاذ دكتور حسام محمود زكي علي رئيساً لقسم الصحة النفسية بكلية التربية.

ووجه دكتور فرحات ، إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات بذلهم قصارى جهدهم، لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛

مؤكداً ، على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف ، على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية ، فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والإلتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.