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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يستقبل عمر صلاح بعد التعاقد معه

عمر صلاح
عمر صلاح

أستقبل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عمر صلاح حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والمنضم حديثا لصفوف زعيم الثغر بعد إتمام التعاقد معه قادما من نادي سموحة. 

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادي أستقبل اليوم حارسنا الجديد عمر صلاح لدعمه و تحفيزه عقب إنضمامه لصفوف زعيم الثغر .

في سياق متصل نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في ضم  صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعدما كشف عن تعاقده مع المدافع التونسي سيف تقى قادمًا من نادي فاركو في صفقة انتقال حر.

 شارك سيف تقى مع فاركو في الموسم الماضي إلا أن فاركو قرر إنهاء تعاقده مع اللاعب التونسي بنهاية الموسم الماضي لينتقل الى الاتحاد السكندري في محاولة لتعويض النقص الواضح في خط الدفاع لدى الفريق السكندري بعد الاستغناء عن الكثير من العناصر التي مثلت الاتحاد في الموسم الماضي مثل الاستغناء عن السيد سالم و صبري رحيل وعدم تجديد إعارة خالد صبحي إلى جانب استعادة الزمالك لمدافعه محمود علاء.


 

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