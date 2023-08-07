أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ: اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

دولة كازاخستان تكرم وزير السياحة والآثار وتمنحه وسام «الصداقة»

منح رئيس دولة كازاخستان وسام «الصداقة» لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقام بتسليمه الوسام السفير «خيرت لاما شريف» سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، تقديرًا لجهوده فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان فى مجال السياحة والآثار، والجهود التى بذلتها الوزارة على مدار سنوات للانتهاء من ترميم جامع الظاهر بيبرس الذى تم افتتاحه فى يونيو الماضى.

واستهل أحمد عيسى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، بالترحيب بالسادة الضيوف من دولة كازاخستان والحضور، كما توجه بالشكر لدولة كازاخستان على هذا التكريم، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الكازاخية.

وأوضح أن دولة كازاخستان تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث شهدت الـ7 أشهر الماضية زيادة فى أعداد السائحين الوافدين من دولة كازاخستان.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين البلدين حيث تعمل الدولة المصرية حاليًا على زيادة حصة مصر من السياحة الكازاخية.

وأضاف أنه على صعيد منتج السياحة الثقافية فقد أصبح هناك مزار هام جدًا للسائحين الكازاخيين وهو مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه فى شهر يونيو الماضى بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، منوهًا عما تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى من حملات تسويقية وترويجية فى دولة كازاخستان للمقصد السياحى المصرى.

وأشار الوزير إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور، مشددًا على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسئولية، حيث أن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية، بما سينعكس بدوره على جودة ورفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالوزارة.

ومن جانبه، أعرب السفير «خيرت لاما شريف» سفير دولة كازاخستان بالقاهرة عن سعادته بتقديم وسام شفاعة للسيد وزير السياحة والآثار المصرى بناء على تكليف من السيد رئيس جمهورية دولة كازاخستان، لافتا إلى أن هذا الوسام يعد أعلى وسام فى دولة كازاخستان والذى يتم منحه للشخصيات التى لها مجهودات كبيرة فى تعزيز التعاون بين بلادهم ودولة كازاخستان.

وخلال كلمته، ثمّن السفير الكازاخى على العلاقات الوطيدة بين البلدين، معربًا عن سعادته بتواجده لأول مرة بالعاصمة الإدارية وأنها تدعو للفخر.

وقد حضر مراسم التكريم، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى الرئيس التتفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمى والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، وسامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى وفد من سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.