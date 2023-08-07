الدوري الإنجليزي.. أخر استعدادات أستون فيلا قبل انطلاق البريميرليج الجديد

بدأ فريق الكرة الأول بنادى أستون فيلا الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد بملاقاة فريق والسال في المواجهة التى جمعتهما بـ إنجلترا وحسمها التعادل بهدف لكل فريق بنتيجة.

وثم توجهت بعثة الفريق الأول بنادى أستون فيلا لخوض معسكرا تدريبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فاستهلت الوديات بملاقاة نيوكاسل يونايتد والتى انتهت بثلاثة أهداف لكلا منهما.

وتمكن فى المباراة الثانية من تحقيق الفوز على فريق فولهام بنتيجة هدفين دون رد، ثم التعادل مع برينتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وخاض أستون فيلا بعد ذلك وديتين في إنجلترا أمام روشال أولمبيك ولاتسيو وتحقيق الفوز بثلاثية نظيفه.

وأختتم أستون فيلا استعداداته بملاقاة نظيره فالنسيا باللقاء الذى جمعهما بدولة إسبانيا يوم 5 أغسطس الجاري وانتهت بخسارة الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف.

صفقات أستون فيلا:

تعاقد أستون فيلا مع اللاعب يوري تيليمانس قادما من صفوف ليستر سيتي فى صفقة انتقال حر، فيما حصل على توقيع ريكو ريتشاردز قادما من وست بروميتش بصفة مجانية.

وأبرم التعاقد مع اللاعب باو توريس من فياريال قيمتا 33 مليون يورو، ووقع عقدا مع موسى ديابي من باير ليفركوزن بمبلغ 55 مليون يورو.

الراحلون عن أستون فيلا:

رحل أشلي يونج الى صفوف نادى إيفرتون، فيما انتهت اعارة اللاعب فيلجامي سينيسالو واستعاده إكستير ناديه السابق، ولم يتم تجديد عقد اللاعب مارفيلس ناكامبا ورحل الى صفوف نادى لوتون تاون.