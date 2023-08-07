أمريكا تُوافق رسميًا على شحن الدُفعة الأولى من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، "داج بوش"، عن الموافقة رسميًا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الإثنين.

وقال بوش إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التليفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

الإصدار الحديث من الدبابات:

وقررت السلطات الأمريكية نقل الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" القديمة إلى كييف، بدلًا من الإصدار الحديث من الدبابات.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات "أبرامز" ستظهر في أوكرانيا، لكنها ستكون نماذج مختلفة وليست تلك التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا في الأصل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا في سبتمبر.

وقالت المصادر للصحيفة: "من المقرر إرسال دبابات عدة "أبرامز" إلى ألمانيا في أغسطس، حيث ستخضع للتحديث النهائي، وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم إرسال الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا الشهر المقبل".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأوكراني، "دميتري كوليبا"، واشنطن إلى تسليم كييف صواريخ ATACMS، وذلك في حديث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن "دميتري كوليبا أجرى مباحثات مع أنتوني بلينكن، وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على المساعدات العسكرية التي قُدمت".

وأضاف البيان أن الوزير الأوكراني "دعا لتوريد ATACMS من أجل تعزيز القدرات البعيدة المدى لأوكرانيا".