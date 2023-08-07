حبس المتهم بطعن صديقه في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة، حبس المتهم بقتل صديقه طعنًا خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقَّى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شخص بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

بالفحص تبيَّن العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبيَّن نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وفرًّ المتهم هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيًّأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5- إذا قدَّم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.