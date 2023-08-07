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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب التعاون السعودي يمنح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم

التعاون السعودي
التعاون السعودي

منح  مدرب التعاون السعودي بريكليس تشاموسكا  راحه سلبية لاعبي الفريق يوم الاثنين عقب انتهاء البرنامج الموضوع لهم خلال فترة الاعداد للموسم الرياضي الجديد.

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نشر حساب التعاون السعودي عبر موقع التواصل  الإجتماعي "تويتر"  تويته جاءت كالتالي :" لمدير الفني البرازيلي " شاموسكا " يمنح لاعبيه راحة عن تمارين اليوم يوم الاثنين .  ويعاود فريق التعاون السعودي تدريبات الجماعية مساء غد الثلاثاء  على ملعب التعاون ".

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خاض الفرنسي أندري جيريتو  تدريبات الفريق ، وشارك مع فريق التعاون   مساء أمس الأحد  إستعدادًا للموسم الجديد .

على الجانب الأخر، تعاقدت إدارة التعاون السعودي مع البرازيلي أندري جيريتو لتدعيم الفريق  خلال الموسم الجديد وتأتي الصفقة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي .

واختتم مساء أمس الأحد التعاون السعودي تدريباته الجماعية  حيث رفع المدرب  الفريق اللياق البدنية خلال مران الفريق .