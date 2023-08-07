المصريون بالإمارات يطلقون مبادرة تصميم زي وطني مصري يعبر عن الثقافة الوطنية

بمناسبة العيد الذهبي لذكرى العبور العظيم..

أطلقت العائلة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الدولي للإبداع ممثلا لشعبة المبدعين العرب والرابطة الدولية للإبداع، مبادرة تصميم زي وطني مصري يعبر عن الثقافة المصرية بتصورها المختلفة .

وجاءت المبادرة بمناسبة اقتراب الاحتفال بالعيد الذهبي لذكرى العبور العظيم، حيث الازياء التراثية المصرية مابين قبلي وبحري وسيناء والواحات كل منها له طابع جميل مختلف.

وبدورها تقول فاتن نصر، نائب رئيس منتدى الإبداع و الملقب بأم العيلة المصرية في ابوظبي، إنه في كل احتفال رسمي نتمنى ان يكون هناك كود لزي وطني يظهر جمال تراثنا المصري على مر العصور، كما ترى ذلك في احتفالات مختلف البلاد عربية او اجنبية من زي وطني لهم يرتدونه في مناسباتهم القومية .

وتابعت: "وبمناسبة اننا نحتفل هذا العام بالذكر الخمسينية لنصر اكتوبر أطلقت فكرة المبادرة والتي وجدت قبولا بين الكثيرين، ويشارك فيها مبدعات مصريات رائعات منهم استاذة في كلية الفنون التطبيقية ومهندسين تصميم من خريجات الفنون الجميلة ومصممات ازيلء مصريات محترمات منهم الفنانة علية الخضيري ومجموعة متميزة من مبدعاتنا المصريات".

واختتمت " فاتن": "ننتظر مشاركات اكثر لنحتفل بذكرى العبور الذهبية ونحن نعبر عن هديتنا المصرية بكل ثقافاتها الرائعة".

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