عبدالسند يمامة: الضمانات القانونية ومحبة المصريين وراء ترشحى لانتخابات الرئاسة

الوفديون يؤكدون بذل قصارى الجهد بما يليق ببيت الأمة

الجميع فى مصر وخارجها ينتظرون عودة الوفد إلى مكانته المستحقة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، أن الحملة الانتخابية للمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية قد انطلقت داخل بيت الأمة، وتم إطلاق العديد من التأييدات خلال الفترة الماضية سواء من أعضاء الهيئة العليا أو من رؤساء اللجان العامة فى المحافظات أو من لجان الشباب والمرأة أو من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، ما يؤكد جدية الحزب فى المشاركة الحقيقية فى هذا الاستحقاق السياسى الكبير والمهم الذى سيكون امتداداً لتاريخ الوفد العظيم الذى سطره زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين الذى عاد بالحزب إلى الحياة السياسية من جديد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية سوف تصب فى صالح الحزب خاصة فيما يتعلق بالتمثيل فى الاستحقاقات الانتخابية التالية سواء كانت مجلسى النواب أو الشيوخ، فالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح اجتمع عليه الوفديون وهو رئيس الحزب أمر مهم وسنعمل على تمثيل الحزب تمثيلاً جيداً.

وقال رئيس الوفد إن الجميع فى مصر وخارج مصر يريدون وجود ومشاركة حزب الوفد بشكل قوى لأنه من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم، وتاريخ الوفد يشهد على ذلك، وأشار إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر مهم، وستكون انتخابات نزيهة تتمتع بشفافية كبيرة تحت إشراف قضائى كامل وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس الوفد أن هناك ضمانات قانونية فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة تجعلنى أقول إنه من الممكن أن يصبح مرشح الوفد رئيساً لمصر وسيكون هناك تمثيل جيد للحزب فى كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بناء على الظهير الشعبى للوفد فى الشارع المصرى، وأن هذه قناعاتى التامة وقلت لأعضاء الهيئة العليا فى أول اجتماع من لا يملك نفس قناعاتى فله الاختيار، لذلك سوف نقدم ما علينا فى الانتخابات القادمة، وسننتظر نتيجة الانتخابات ورأى الشارع المصرى.