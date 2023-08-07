موعد حفل رضا البحراوي فى مهرجان العلمين الجديدة

يستعد المطرب الشعبى رضا البحراوى، لإحياء حفلا غنائياً يوم 11 أغسطس الجاري بمهرجان العلمين في دروته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم رضا البحراوي باقة من أغانيه الذى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وياسر رماح، والذي تضمن الآتي :"

"فى جلسه سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله، نجوم الاغنيه الشعبيه الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح.

وأضاف بيان الموسيقيين:" وتم التصالح دون أن يتطرق احد لأى خلافات سابقه وانتهت الجلسه على خير وهذا ما تسعى اليه النقابه فى عهد. الفنان مصطفى كامل، أن تسود روح الحب والود و الاحترام بين الاعضاء، وليس التحقيقات والجزاءات ".

وكان كشف المطرب رضا البحراوي عن بداية حبه وتعلقه بالغناء حيث أكد أنه أحب الغناء من عمر 8 سنوات.

وقال في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «حبيت الغناء من سن 8 سنين وأنا من طنطا، كنت بغني في الشارع والأفراح، ومكنتش حاسس إني بغني حلو».

وأضاف: «لحد ما غنيت في الشارع كان كل حد يقابلني يقولي أنتا صوتك حلو لحد ما قابلني الأستاذ طارق عبدالستار المخرج والمنتج بتاعي قالي صوتك حلو يا رضا فمكنتش مقتنع، ويوم ما قابلني كنت قدام البيت بلعب بلي في الشارع، فقابلني وأداني عشرة جنيه، فقابلني تاني وعملت الشريط وكنت بغني وأنا صغير لرضا البرنس وجورج وسوف وأنا من عشاق جورج».

وتابع أن «وعملت شريط كامل غنيت زمن الوحوش وغنيت سيرة الحب وأغنية لجورج وسوف ونزل وقت مولد السيد البدوي في طنطا، وكنت عيل صغير عملت الشريط ونزلت لعبت تاني، والشريط كسر الدنيا وأنا مكنش وصلي حاجة».



مهرجان العلمين 2023 بالدورة الأولي

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.