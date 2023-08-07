للجوع المفاجيء| طريقة عمل ساندويش التورتيلا بالجبن والزيتون

ساندويش التورتيلا بالجبن والزيتون من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار سريعة أو عند الشعور بالجوع في أي وقت، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

ساندويش التورتيلا بالجبن والزيتون

طريقة عمل ساندويش التورتيلا بالجبن والزيتون

المقادير

- خبز التورتيلا : 4 أرغفة

- جبن الشيدر : 200 غم (مبشور)

- جبن موزاريلا : 200 غم (مبشور)

- الزيتون : نصف كوب (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

افردي خبز التورتيلا على سطح العمل.

وزعي جبن الشيدر، وجبن الموزاريلا، وشرائح الزيتون على الخبز.

أغلقي الخبز وضعيه في مقلاة على نار متوسطة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يتحمر من الجهتين ويذوب الجبن.

ضعي ساندويش التورتيلا في طبق التقديم وقدميه ساخناً.