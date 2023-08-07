السمبوسة من المقبلات الشهية التي لا تستغنى عنها الأمهات في العزومات، فتميز بمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها، إلا أن يعاني البعض من الزيوت الغزيرة الموجودة فيها، مما تسبب لهم إزعاج وآلام في المعدة.

سمبوسة

نصائح لتحضير السمبوسة دون أن تمتص الزيت

يجب أن يكون زيت القلي ساخناً جداً، قبل إضافة أي حبة من حبات السمبوسة يجب التأكد من أن الزيت حامي بدرجة كافية وعادة ما تكون الحرارة المثالية من 180-190 درجة مئوية.

يجب أن تغلق السمبوسة على الحشوة جيداً قبل تحميرها، لأن أي فتحات فيها ستعمل على تفكك العجينة وخروج الحشوة منها وبالتالي ستجعلها تمتص الكثير من الزيت أثناء القلي.

يجب الانتباه على عدم لف شريحتين من عجينة السمبوسة في القطعة الواحدة، لأن سماكة العجينة ستجعلها تمتص الزيت بشكل أكبر.

استخدام زيت عالي الجودة في قلي السمبوسة ويجب أن يكون نظيفاً في كل مرة وغير مستخدم، حتى تتفادي سيدتي امتصاص السمبوسة للزيت.

قومي بإضافة حبات السمبوسة المحشية تدريجياً داخل زيت القلي، ولا تضعيها دفعة واحدة لأن ذلك سيؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من الزيت، ويجب تقليبها على الجهتين بشكل مستمر حتى تتحول إلى اللون الذهبي الفاتح وتنضج.

تحتوي عجينة السمبوسة على نسبة من الرطوبة نتيجة لحفظها في الفريزر أو الثلاجة وذوبانها قبل القلي، لذلك يجب أن تجفف حبات السمبوسة بشكل جيد قبل القلي، حتى تصبح مقرمشة ولا تمتص الزيت.

من المهم جداً والضروري الحرص على وضع حبات السمبوسة على محارم ورقية لامتصاص أي كمية زيت قلي متبقية.