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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أشهر طرق التزوير في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال غلاب الحطاب، الخبير القانوني، إن هناك صورة  للنصب بالتزوير من خلال التوجه إلى أي شخص في منزله، وإخباره بأن لديه دعوى قضائية، ويطلب منه التوقيع على ورق ما، ويضع ورقة أخرى تحت ورقة الإنذار، لكي يوقع علهيا صاحب المنزل، ثم يستخدم هذه الورقة كإيصال أمانة، وهذه الواقعة حصلت كثيرًا.

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وتابع "غلاب"، خلال برنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وسائل الكشف عن التزوير أصبحت حديثة ومتعددة ومتنوعة، وهذا أدى لمنع وكشف بعض جرائم التزوير بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الطريقة الأكثر انتشارًا في جرائم التزوير هي استخدام قلم من نوع معين، يتطاير حبره بعد وقت معين، وبعد التوقيع يختفي التوقيع، ولذلك هناك ضرورة لاستخدام القلم الخالص في كافة العقود لمنع مثل هذه الجرائم.


 

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