قانوني يحذر من استخدام هذا القلم في التوقيع على العقود

قال غلاب الحطاب، الخبير القانوني، إن البعض يستكمل العقود والشيكات من خلال المحاسب أو أحد العمال، فأحيانًا تحدث مشاكل كثيرة، ولذلك هناك ضرورة للتوقيع على الشيكات بصورة مباشرة بعيدًا عن وجود أي وسيط.

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وتابع "غلاب"، خلال برنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة أتاحت لبحوث التزوير وسائل شديدة الخصوصية ومعقدة وحديثة للغاية لم تكن متاحة من قبل مثل وسائل الظل الجانبي، وبعض الوسائل الكيميائية التي لم تكمن متوفرة في السابق، وهذا ساهم في كشف الكثير من جرائم التزوير.

وأشار إلى أن هناك أقلام ظهرت حديثة تؤدي إلى ازدواجية في الخط، وبالتالي عند الطعن بالتزوير يعتقد بأن التوقيع يتم إعادته، كما أن هناك أحبار معينة تقوم بتضخيم الخبر بعد فترة من الوقت بشكل غريب جدًا، وبالتالي عند عرضه، فقد يكون غير مطابق، مشيرًا إلى أن حيل التزوير كثيرة جدًا ولا يمكن حصرها.