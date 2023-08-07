مدينة خزائن بسلطنة عُمان ملتقى واعد للاستثمارات من16 جنسية و 100 اتفاقية



أوضحت الإحصاءات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عُمان، أن قيمة حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت 186مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة حجم الاستثمارات المحلية 130مليون ريال عُماني خلال 30 شهرًا من عمر خزائن الفعلي، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي استقطبتها مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 316 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 821 مليون دولار أميركي.



وبيَّنت الإحصاءات أن مجموع عدد الجنسيات المستثمرة في المدينة 16 جنسية، كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 100 اتفاقية، وبلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء 23 مشروعًا، وبلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة 300 فرصة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات منذ بدء الإنشاء.

وأكدت مدينة خزائن الاقتصادية أن أبرز الاستثمارات في القطاع اللوجستي تتمثل في: ميناء خزائن البري، والمركز اللوجستي لشركة ناقل إكسبرس السعودية، والمجمع اللوجستي لشركة ساركو القطرية، والمركز اللوجستي لشركة الخليج للمخازن القطرية، بالإضافة إلى المركز اللوجستي الرئيسي لشركة نول العُمانية، حيث وصل إجمالي قيمة حجم الاستثمارات في القطاع اللوجستي 60 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في القطاع 20 اتفاقية استثمارية.

كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة قي القطاع الغذائي 10 اتفاقيات بحجم استثمارات بلغت 87 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت هذه الاستثمارات في سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه، ومصانع عدة في مجال التصنيع الغذائي مثل: مصنع مطاحن صلالة للمخبوزات المجمدة، ومصنع كريستال بركاء للمياه الغازية، ومجمع ياسمينة الشرق للتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى مصنع الصفوة لخدمات الضيافة والتغليف.

وبلغت الاتفاقيات الموقعة في القطاع الصناعي 92 مليون ريال عُماني، لعدد 65 اتفاقية استثمارية موقعة أبرزها مصنع الوطنية للمنتجات الورقية، مصنع الزيزفون لمنتجات الأطفال الصحية، بالإضافة إلى استثمارات نوعية ذات أولوية كمصنع 44.01 (مصنع بيئي لتقنية التمعدن) ومصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي، ومصنع الرماة العالمية (مصنع مكونات غذائية).

أما الاتفاقيات الموقعة في القطاع الدوائي فقد بلغت 5 اتفاقيات بقيمة استثمارات بلغت 77 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت الاستثمارات في: مصنع بيوجنمكس لإنتاج الأنسولين، وأوبال للأدوية (مصنع لقاحات حيوية)، ومصنع Gulf agrofert (لقاحات بيطرية) والكنز للأعمال.