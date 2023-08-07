إنييستا مطلوب في الدوري الإماراتي بعرض مغري

تداولت أنباء صحفية عن وجود مفاوضات رسمية من أحد أندية الدوري الإماراتي مع أندريس إنييستا، لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، لإبرام التعاقد معه.

ويقدم مسؤولو التعاقدات بنادي الإمارات الإماراتي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عرضًا مغريًا من أجل إبرام التعاقد مع إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني.

وصعد نادي الإمارات إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، ويستهل الموسم الجديد بمواجهة الوصل يوم 19 أغسطس الجاري.

وخاض إنييستا 232 مباراة بقميص فريق فيسل كوبي الياباني، أحرز 25 هدفًا، وتوج بكأس الإمبراطور في نسخته لعام 2019، وحصد كأس السوبر الياباني عام 2020، فيما قاد فريقه الياباني للتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للعام الحالي.

وأعلن صاحب الـ 39 عامًا الرحيل عن صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، الشهر الماضي، بعد خمس سنوات مدة التعاقد.

ألقاب إنييستا:

وتوج إنييستا ببطولة كأس العالم مرة واحدة مع المنتخب الإسباني، فيما حصل على كأس الأمم الأوروبية مرتين مع منتخب بلاده.

كما توج بكأس دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع نسخ، فيما حقق كأس العالم للأندية ثلاث مرات، واستطاع التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي ثلاث ألقاب، وحصل على بطولة الدوري الإسباني تسع نسخ.