محافظ الدقهلية يشهد تكريم وتوزيع شهادات اجتياز البرامج التدريبية في دورات إدارة المخلفات الصلبة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين حفل تكريم وتوزيع شهادات اجتياز البرامج التدريبية علي المتدربين في دورات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر الممول من الاتحاد الأوربي والبنك الاوربي لإعادة الإعمار مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور مصطفي اسعد ممثل البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية ، والدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية ، وهناء صالح إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد خليل استشاري التنفيذ ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات ، والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات ، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأكد "لمحافظ ان القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبه أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

وأشار " مختار " الي أن الدوله انفقت ما يقرب من 1 مليار و400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية من خلال عدد من المحاور وهم (رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبه) .

كما أشار " المحافظ " إلي أن منظومة المخلفات الصلبه لن تكتمل بشكل نهائى وصحيح بدون تطبيق منظومة الجمع المنزلي وتحصيل رسوم الخدمة لأنها حجر الأساس لاستكمال المنظومة فبدون جمع منزلي ودفع رسوم لن تكتمل المنظومة بالشكل الصحيح .

وقال " مختار " إن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه ثلاث (الصحة والتعليم والبيئة) فبدون بيئة نظيفة لن يكون لدينا صحة أو تعليم .

وثمن " مختار " دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظه .

وأشاد "استشاري مشروع كتشنر" بوجود فريق عمل بمحافظة الدقهلية يقوم بتطبيق اداة تحديد خصائص المخلفات على المستوى المحلي ، وذلك يعد من ثمرة نجاح مشروع تنقية مياه مصرف كتشنر ، مكون المخلفات الصلبة ويظهر نجاح الأفراد من امتلاك الأدوات والتمكين لهم .

والجدير بالذكر أنه تم تكريم عدد 50 متدرب من الديوان العام للمحافظة والمراكز والمدن والاحياء .