معسكر لإعداد القادة بجامعة جنوب الوادي يمتد شهرين

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفنى والاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر إعداد قادة بجامعة جنوب الوادى والذى يستمر خلال شهري اغسطس وسبتمبر بمشاركة فوجين من مختلف طلاب جامعة جنوب الوادى . ‏

‏بحضور الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية والدكتور عمرو عبد القادر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

نوه الدكتور محمد سعيد عميد الكلية، أن هذه الأنشطة الهادفة التى تزيد من وعى الطلاب بالقضايا المعاصرة كما طالب الطلاب بان يكونوا سفراء لجامعتهم فى نقل ما يتعلمونه الى المجتمع الخارجي.

وأورد الدكتور عمر عبد القادر وكيل الكلية، أن الجامعة حريصة على تدريب الطلاب وتاهيلهم من خلال المعسكرات التى تعقدها الجامعة بهدف زيادة الوعى لدى الطلاب وتصحيح افكارهم و تنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

شمل برنامج الفوج الأول العديد من الانشطة ومنها محاضرة عن أخطار الادمان وتأثيره على الشباب تحدثت فيها مروة عبد الراضي جاد الرب من صندوق مكافحة الإدمان.

وذكر محمود محمد ياسين من صندوق مكافحة الادمان فى المحاضرة الثانية عن تجارة المخدرات واثرها السلبى على المجتمع والاقتصاد القومي .

شهد افتتاح المعسكر وكلاء ورؤساء الاقسام بكلية التربية النوعية واعضاء هيئة التدريس والسيد محمد وليد مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب وحشد من طلاب مختلف كليات الجامعة.

تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعضاء مركز ضمان الجودة يقدمون التهنئة لرئيس الجامعة

في سياق متصل، زار أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة اليوم بمكتبه لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام رئاسة الجامعة.

وقدم الدكتور طارق الكاشف مدير المركز والسادة النواب ورؤساء اللجان التنفيذية والعاملين بالمركز خالص التهاني متمنيين له التوفيق والسداد وللجامعة دوام الرقي والازدهار.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منسوبي المركز على مشاعرهم الطيبة متمنيًا دوام التميز والرفعة للمركز ولانشطة الجودة والتطوير بالجامعة. وقال رئيس الجامعة، إنه يعول كثيرًا على المركز وعلى كل منسوبي الجامعة ليدلي كل منهم بدوره في تطوير الجامعة والارتقاء بها وصولًا للريادة والتميز ومتمنيًا الرفعة للجامعة ولمصرنا الحبيبة.