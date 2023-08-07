موقف أضحك المذيع.. أفارقة يرددون آمين على تصريحات إعلامية للشيخ السديس (شاهد)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على شريط فيديو متداول يوثق مواقف مضحكة من الجالية الأفريقية خلال خطاب ألقاه الشيخ عبدالرحمن السديس، مدير عام المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويظهر المقطع السديس خلال مقابلة تليفزيونية يتحدث فيها عن حضور 60 دولة لأحد المؤتمرات، فيما اعتقد عدد من الأفارقة الذين وقفوا بجواره أنه يدعوا مما جعلهم يرفعون أياديهم مرددين "آمين"، ما أدخل المذيع في حالة ضحك وارتباك على الهواء.

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