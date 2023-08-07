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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موقف أضحك المذيع.. أفارقة يرددون آمين على تصريحات إعلامية للشيخ السديس (شاهد)

الشيخ عبدالرحمن السديس
الشيخ عبدالرحمن السديس

 تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على شريط فيديو متداول يوثق مواقف مضحكة من الجالية الأفريقية خلال خطاب ألقاه الشيخ عبدالرحمن السديس، مدير عام المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

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مقطع ترويجي يضع إمام الحرم المكي السابق في مرمى النيران

 ويظهر المقطع السديس خلال مقابلة تليفزيونية يتحدث فيها عن حضور 60 دولة لأحد المؤتمرات، فيما اعتقد عدد من الأفارقة الذين وقفوا بجواره أنه يدعوا مما جعلهم يرفعون أياديهم مرددين "آمين"، ما أدخل المذيع في حالة ضحك وارتباك على الهواء.

 

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