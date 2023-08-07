سحب تجمعات المياه وإزالة التعديات بإطسا في الفيوم

استجابت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس المركز، لشكوى أهالي قرية تطون حول تجمعات المياه بمنطقة العمارات.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بقرية تطون بالدفع بالمعدات لكسح تجمعات المياه المتراكمة في الشوارع بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز اطسا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الوحدة المحلية بتطون، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بخصوص تسرب المياه في محيط عمارات تطون، قامت من خلال فرق الصيانة علي الفور بعمل معاينة على الطبيعة وقامت بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة والتي تبين انها ناتجة عن انسداد في خط الصرف الرئيسي بمنطقة العمارات السكنية، وقام فريق الصيانة بالوحدة المحلية بتسليك الخط وسحب تجمعات المياه وتمهيد وتسوية الطرق والممرات بين العمارات.

وأشار "رئيس المركز" إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالباً كافة العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، موكدا على ضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا على الفيس بوك أو غرف العمليات على الواتس أب أو عن طريق منظومة الشكاوى بالمحافظة.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بإطسا في الفيوم

وفي سياق آخر وفي اطار التصدي لكافة التعديات الواقعة بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع التعديات بالبناء المخالف فورا تأكيدا لهيبة الدولة وردع المخالفين.

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بقرية ابوجندير برئاسة المهندس عبدالحميد التومي رئيس القرية، بتنفيذ حملة تم خلالها إزالة عدد 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، الحالة الأولى عبارة عن حفر أساسات على مساحة 80 متر بناحية قرية أبوجندير والحالة الثانية عبارة عن اسوار على مساحة 180 متر بناحية العوفي، بالإضافة إلى إزالة غرفة بالطوب الأبيض بزمام القرية.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.