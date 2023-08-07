الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 95.26%

اعتماد نتيجة الدور
اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%.

منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية تعليم المنيا ، ومن جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا .

أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لإمحتانات الدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا وطالبة، حضر منهم،  19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم،  18742 بنسبة نجاح 95.26%.