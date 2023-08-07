محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 95.26%

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%.

منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية تعليم المنيا ، ومن جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا .

أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لإمحتانات الدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا وطالبة، حضر منهم، 19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم، 18742 بنسبة نجاح 95.26%.